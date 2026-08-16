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Временный комитет реабилитации Гелати распространяет заявление о консервационных работах
16.08.2026 15:15
Временный комитет реабилитации Гелати распространяет заявление о текущих консервационных работах в Гелати.
В заявлении поясняется, что материал для перекрытия представляет собой высокотехнологичную ткань, специально изготовленную для Гелати в Германии. Кроме того, комитет заявляет, что утверждения, якобы происходит массовое осыпание фресок, безосновательны, все критические очаги стабилизированы, и идет процесс консервации.
По заявлению комитета, проводимые в Гелатском монастырском комплексе консервационные процессы беспрецедентны по своему масштабу, научной глубине и включенности международных экспертов и соответствуют самым высоким международным стандартам проведения консервационных работ.
Комитет призывает «группу из нескольких человек с конкретными субъективными целями и задачами» воздержаться от попыток нанести репутационный ущерб консервационным работам, проводимым в рамках программы реабилитации Гелати, а также от попыток целенаправленно вводить общественность в заблуждение.
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