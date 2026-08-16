Два человека задержаны за угон автомобиля

16.08.2026 13:23





По обвинению в угоне автомобиля задержаны два лица, включая одного несовершеннолетнего.



По данным Министерства ВД, обвиняемые в Тбилиси незаконно завладели автомобилем, принадлежащим одной из компаний и передвигались на угнанном автомобиле в направлении Западной Грузии. Вскоре после совершения преступления они на украденной машине устроили ДТП, бросили автомобиль на месте происшествия и скрылись.



«Сотрудники Главного управления Старого Тбилиси Департамента полиции Тбилиси задержали по обвинению в краже транспортного средства, совершённой группой по предварительному сговору, два лица, в том числе одного несовершеннолетнего.



Следствием установлено, что обвиняемые незаконно завладели в Тбилиси автомобилем, принадлежащим одной из компаний, и на угнанном автомобиле направились в сторону Западной Грузии.



Вскоре после совершения преступления они на угнанном автомобиле устроили дорожно-транспортное происшествие. Машину они бросили на месте происшествия и скрылись.



В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных правоохранителями, обвиняемые были задержаны по горячему следу, а украденный автомобиль изъят в качестве вещественного доказательства. Ведется расследование по статье 177 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет», - говорится в информации.





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