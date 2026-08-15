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За 7 месяцев этого года Грузия экспортировала соков на $18,6 млн
15.08.2026 20:37
За 7 месяцев этого года Грузия экспортировала соков на $18,6 млн. Так, с января по июль страна продала 11,9 тыс. тонн фруктовых и овощных соков на $18,6 млн — в количественном выражении это на 37% или 3,2 тыс. тонн больше, чем годом ранее, а в денежном — на 31% или $4,3 млн.
По данным Министерства сельского хозяйства, только за июль было экспортировано 1,3 тыс. тонн напитка на сумму в $2 млн, что на 47% больше показателей аналогичного периода прошлого года.
При этом экспорт осуществляется в 47 стран. А вот как выглядят основные рынки поставок:
США — 24%
Австралия — 21%
Россия — 12%
Германия — 11%
Израиль — 7%
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