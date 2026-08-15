За 7 месяцев этого года Грузия экспортировала соков на $18,6 млн

15.08.2026 20:37





За 7 месяцев этого года Грузия экспортировала соков на $18,6 млн. Так, с января по июль страна продала 11,9 тыс. тонн фруктовых и овощных соков на $18,6 млн — в количественном выражении это на 37% или 3,2 тыс. тонн больше, чем годом ранее, а в денежном — на 31% или $4,3 млн.



По данным Министерства сельского хозяйства, только за июль было экспортировано 1,3 тыс. тонн напитка на сумму в $2 млн, что на 47% больше показателей аналогичного периода прошлого года.



При этом экспорт осуществляется в 47 стран. А вот как выглядят основные рынки поставок:



США — 24%

Австралия — 21%

Россия — 12%

Германия — 11%

Израиль — 7%





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