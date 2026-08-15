В Хашури обнаружили останки забитых лошадей

15.08.2026 20:26





В селе Набахтеви, Хашури, на пастбище возле земельных участков обнаружили останки разделанных лошадей.



Местная жительница Ирина Арболишвили утверждает, что лошадей в селе не держат, поэтому предполагает, что животных забили в другом месте, а останки затем привезли и выбросили в Набахтеви.



«Это происходит в Набахтеви, на пастбищах возле участков. В нашем селе лошадей нет. Очевидно, что их забили где-то в другом месте, а части привезли сюда и выбросили. Это источник инфекции. А куда сдали мясо — кто знает», — пишет Арболишвили.



По её словам, оставленные под открытым небом останки животных представляют санитарную и потенциальную эпидемиологическую угрозу. Она призвала соответствующие службы обратить внимание на ситуацию.



«Те, кто за это отвечает — если такие вообще есть, — пожалуйста, обратите внимание. Преступление не только сам этот факт, но и оставлять его без внимания», — добавила местная жительница.



Пока неизвестно, где и при каких обстоятельствах были забиты лошади, кто привёз останки и куда попало мясо.



История привлекла дополнительное внимание на фоне недавнего скандала в регионе: ранее сообщалось об обнаружении конины среди мяса, поставленного в детские сады Карели. После этого Служба государственной безопасности Грузии подтвердила расследование и 4 августа задержала двух человек.





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