|
|
|
В Хашури обнаружили останки забитых лошадей
15.08.2026 20:26
В селе Набахтеви, Хашури, на пастбище возле земельных участков обнаружили останки разделанных лошадей.
Местная жительница Ирина Арболишвили утверждает, что лошадей в селе не держат, поэтому предполагает, что животных забили в другом месте, а останки затем привезли и выбросили в Набахтеви.
«Это происходит в Набахтеви, на пастбищах возле участков. В нашем селе лошадей нет. Очевидно, что их забили где-то в другом месте, а части привезли сюда и выбросили. Это источник инфекции. А куда сдали мясо — кто знает», — пишет Арболишвили.
По её словам, оставленные под открытым небом останки животных представляют санитарную и потенциальную эпидемиологическую угрозу. Она призвала соответствующие службы обратить внимание на ситуацию.
«Те, кто за это отвечает — если такие вообще есть, — пожалуйста, обратите внимание. Преступление не только сам этот факт, но и оставлять его без внимания», — добавила местная жительница.
Пока неизвестно, где и при каких обстоятельствах были забиты лошади, кто привёз останки и куда попало мясо.
История привлекла дополнительное внимание на фоне недавнего скандала в регионе: ранее сообщалось об обнаружении конины среди мяса, поставленного в детские сады Карели. После этого Служба государственной безопасности Грузии подтвердила расследование и 4 августа задержала двух человек.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна