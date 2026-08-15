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Шарашидзе: «Гахария для Грузии», скорее всего, примет участие в местных выборах


15.08.2026   20:22


Несмотря на то, что местные выборы в отдельных районах отдельных муниципалитетов пройдут 3 октября, наши политические силы прекрасно понимают, что выборы являются важным политическим инструментом для смены правительства, пусть даже для решения важных местных проблем, заявил член партии «Гахария для Грузии» Георгий Шарашидзе.

По его словам, 17 августа политический совет партии «Гахария для Грузии» обсудит вопрос участия в выборах и объявит решение в тот же день. На вопрос о том, рассматриваются ли возможность сотрудничества с партией «Лело», как это было перед местными выборами 2025 года, Георгий Шарашидзе ответил, что не исключает такой модели.

Напоминаем, что 3 октября состоятся промежуточные выборы в муниципальные советы (сакребуло) Вани, Цалка, Дманиси и Ахмета.


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