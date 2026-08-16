Три человека задержаны за вымогательство

16.08.2026 12:31





Задержаны 3 лица, которые, угрожая холодным оружием, заставляли двух граждан брать онлайн-кредиты в различных банках.



По данным Министерства внутренних дел, участники преступления вынудили одного из граждан полностью взять одобренную сумму и незаконно присвоили деньги.



«Сотрудники Главного управления Старого Тбилиси Департамента полиции Тбилиси по обвинению в вымогательстве, совершённом группой, задержали трех человек.



Следствием установлено, что обвиняемые, угрожая холодным оружием, вынуждали двух граждан взять онлайн-кредиты в различных банках.



Участники преступления заставили одного из граждан полностью забрать утвержденную сумму и незаконно присвоили деньги.



В результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали 3 лица, участвовавших в преступлении. Полиция изъяла в качестве вещественного доказательства часть незаконно присвоенных обвиняемыми денежных средств.



Полиция проводит соответствующие следственные действия с целью выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению. Расследование ведётся по статье 181 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - отмечается в информации.





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