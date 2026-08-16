Прокуратура предъявила обвинение по факту попытки мошенничества в крупном размере одному задержанному

16.08.2026 15:11





Прокуратура Грузии предъявила одному задержанному лицу обвинение по факту попытки мошенничества в крупном размере.



По информации прокуратуры Грузии, в рамках расследования, проводимого в Службе государственной безопасности, установлено, что обвиняемый пообещал гражданину иностранного государства якобы помочь получить разрешение на пребывание в Грузии и без проблем покинуть территорию Грузии, в вопросе выезда в другую страну и возвращения обратно. В обмен на это он потребовал 4 000 долларов США и заранее получил 1 000 долларов.



«Задержанному предъявлено обвинение по подпункту «б» части 3 статьи 19.180 Уголовного кодекса Грузии (попытка мошенничества в крупном размере), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения», - говорится в информации.





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