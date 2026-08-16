Прокуратура предъявила обвинения пятерым гражданам, задержанным по фактам мошенничества в крупном размере

16.08.2026 17:47





Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанным по фактам мошенничества в крупном размере, а также попытки мошенничества в крупном размере группой лиц по предварительному сговору одному гражданину иностранного государства и четырём гражданам Грузии.



По данным прокуратуры, в рамках расследования, которое ведется в Службе государственной безопасности, установлено, что один из обвиняемых пообещал потерпевшему гражданину иностранного государства якобы помочь в вопросе получения вида на жительство, за что обманным путём взял у него 14 500 долларов США.



Также расследованием установлено, что обвиняемые пообещали потерпевшему якобы помочь создать законные основания для пребывания в Грузии, а также в вопросе пересечения государственной границы Грузии- Армении и возвращения обратно. За это они потребовали 5 000 долларов США, из которых заранее получили 3 000 долларов.



«Задержанным предъявлено обвинение по подпункту «б» части 3 статьи 180 (мошенничество в крупном размере), а также по подпунктам «а» части 2 и «б» части 3 статьи 19.180 Уголовного кодекса Грузии (попытка мошенничества в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).



Указанные преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет», - сказано в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





