Грузинская команда второй раз подряд стала чемпионом Европы в командном зачете по парадзюдо

16.08.2026 20:30





Грузинская команда по парадзюдо блестяще выступила в командном зачете, одержав победу над командами Франции, Испании и Молдовы с одинаковым счетом 4:1, а также над российской командой, выступавшей под нейтральным флагом, со счетом 4:0, и завоевала титул чемпиона Европы второй раз подряд.



В командном зачете грузинская команда выступала в следующем составе:



Категория незрячих (J1):



Саба Багдавадзе;



Георгий Гамджашвили;



Георгий Беридзе;



Категория слабовидящих (J2):



Звиад Гогочури;



Леван Гугава;



Зураб Зурабиани.







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