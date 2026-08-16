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Грузинская команда второй раз подряд стала чемпионом Европы в командном зачете по парадзюдо


16.08.2026   20:30


Грузинская команда по парадзюдо блестяще выступила в командном зачете, одержав победу над командами Франции, Испании и Молдовы с одинаковым счетом 4:1, а также над российской командой, выступавшей под нейтральным флагом, со счетом 4:0, и завоевала титул чемпиона Европы второй раз подряд.

В командном зачете грузинская команда выступала в следующем составе:

Категория незрячих (J1):

Саба Багдавадзе;

Георгий Гамджашвили;

Георгий Беридзе;

Категория слабовидящих (J2):

Звиад Гогочури;

Леван Гугава;

Зураб Зурабиани.


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