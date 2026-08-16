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Грузинская команда второй раз подряд стала чемпионом Европы в командном зачете по парадзюдо
16.08.2026 20:30
Грузинская команда по парадзюдо блестяще выступила в командном зачете, одержав победу над командами Франции, Испании и Молдовы с одинаковым счетом 4:1, а также над российской командой, выступавшей под нейтральным флагом, со счетом 4:0, и завоевала титул чемпиона Европы второй раз подряд.
В командном зачете грузинская команда выступала в следующем составе:
Категория незрячих (J1):
Саба Багдавадзе;
Георгий Гамджашвили;
Георгий Беридзе;
Категория слабовидящих (J2):
Звиад Гогочури;
Леван Гугава;
Зураб Зурабиани.
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