Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии в 2017 году составил $1 млрд 888

15.08.2018 18:56 Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии в 2017 году, по уточненным данным, составил $1 млрд 888,8 млн, что на 20,6% больше, чем в 2016 году, говорится в сообщении Национальной службы статистики.



Ранее рост прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии в 2017 году оценивался в 16,2%, их объем в $1 млрд 861,9 млн.



Согласно уточненным данным, объем прямых иностранных инвестиций в 2017 году составил 12,5% ВВП Грузии, который в прошлом году в номинальном выражении равнялся $15 млрд 164,5 млн.



По сумме инвестиций, вложенных в экономику Грузии, на первом месте остался Азербайджан, откуда в прошлом году поступило $465 млн (24,6% общего объема).



На второе место (с четвертого - ИФ) переместились Нидерланды - $356,7 млн (18,9%), на третье (со второго) - Турция с $286,3 млн (15,2%). За ними следуют Великобритания (ранее была на третьем месте)- $248,9 млн (13,2%), Чехия - $142,5 млн (7,5%), США - $79,7 млн (4,2%), Люксембург - $68,3 млн (3,6%), ОАЭ - $57,8 млн (3,1%), Панама - $52,8 млн (2,8%), Китай - $40,3 млн (2,1%).



Из стран Евросоюза в Грузию поступили прямые инвестиции в размере $766 млн (40,6% общего объема), из стран СНГ - $508,5 млн (26,9%), в том числе Россия вложила $39,3 млн (2,1%). Предварительная оценка российских инвестиций в 2017 году составляла $32,9 млн.



Наибольший объем инвестиций в прошлом году привлечен в сферу транспорта и связи - $489,2 млн (25,9% общего объема). Далее следуют финансовый сектор - $302,6 млн (16%), строительство - $284,8 млн (15,1%), энергетика - $224,1 млн (11,9%), сфера недвижимости - $178,6 млн (9,5%), перерабатывающая промышленность - $98,6 млн (5,2%), гостиницы и рестораны - $67,8 млн (3,6%), горнодобывающая промышленность - $51,8 млн (2,7%), сельское хозяйство - 12,4 млн (0,7%).















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