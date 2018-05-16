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Церкви в каньоне Ахалкалаки присвоен статус памятника культурного наследия
16.05.2018 19:59
Церкви XIII века, расположенной в каньоне на правом берегу Паравнисцкали в Ахалкалаки, Самце-Джавахети присвоен статус недвижимого памятника культурного наследия. Информацию об этом распространяет Национальное агентство охраны культурного наследия.
В информации отмечается, что церковь стоит в каньоне и построена из точенных камней разных размеров. Восточная стена находится в скале. Вход — с севера.
Объект похож на церкви своей эпохи. При принятии решения агентство руководствовалось соответствующими критериями, в том числе характеристиками: древность, архитектурная форма и детали (капитель, арочные окна, рельеф, характер строение и взаимодействие с окружающей средой/ландшафтом).
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