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Церкви в каньоне Ахалкалаки присвоен статус памятника культурного наследия


16.05.2018   19:59
Церкви XIII века, расположенной в каньоне на правом берегу Паравнисцкали в Ахалкалаки, Самце-Джавахети присвоен статус недвижимого памятника культурного наследия. Информацию об этом распространяет Национальное агентство охраны культурного наследия.

В информации отмечается, что церковь стоит в каньоне и построена из точенных камней разных размеров. Восточная стена находится в скале. Вход — с севера.

Объект похож на церкви своей эпохи. При принятии решения агентство руководствовалось соответствующими критериями, в том числе характеристиками: древность, архитектурная форма и детали (капитель, арочные окна, рельеф, характер строение и взаимодействие с окружающей средой/ландшафтом).






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