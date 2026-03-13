Шарманашвили: Грузия не будет выполнять рекомендации «Московского механизма»

Член парламентского большинства Тенгиз Шарманашвили заявил, что власти Грузия не намерены выполнять рекомендации, предусмотренные «Московским механизмом».



В разговоре с Первым каналом Грузии он оценил содержание документа и отметил, что призывы к отмене конкретных законов означают вмешательство в суверенитет страны.



По его словам, в документе наряду с рекомендациями не представлены доказательства, а в отношении страны используется лишь повелительный тон.



«Конечно, мы не собираемся принимать эти рекомендации, потому что это вопрос суверенитета Грузии. Законодательная сфера — это суверенное право государства, и мы не будем этого менять. Почему мы не будем этого делать — в отличие от них, у нас есть обоснование. Они же без какой-либо аргументации, в приказном тоне говорят нам: это исправьте, это отмените. Мы же объясняем, почему приняли это законодательство.



В законодательстве о семейных ценностях и защите несовершеннолетних содержатся конкретные положения, которые для нас имеют экзистенциальное значение. Местные радикалы с большой радостью встретили этот вывод — что же нам отменить? Однополые браки, которые не допускаются Конституцией, разрешить в форме другого гражданского союза? Пусть наши громко скажут, что именно этого они требуют, раз скрывают свои мысли.



Следует ли нам отменить запрет на операции по смене пола и на пропаганду, установленный законодательством? Пусть скажут, что в Грузии должны быть разрешены операции по смене пола и открытая пропаганда среди несовершеннолетних. А затем грузинский народ решит, что нужно делать. Поскольку они знают настроение народа, поэтому говорят поверхностно и не конкретно.



Наши хозяева — грузинский народ, а их наставники — иностранные покровители. Пусть они слушают их, а мы будем слушать свой народ и пусть посмотрят на окончательный результат», — заявил Шарманашвили.







