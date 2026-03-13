Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Гордуладзе: Отчет «Московского механизма» стал головной болью для оппозиции


13.03.2026   13:20


Отчет «Московского механизма» стал головной болью для оппозиции. Они и радуются, и сознательно из-за неловкости избегают тем, которые могут вызвать гнев общественности, - об этом председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе написал в соцсети, комментируя доклад «Московского механизма».

Как отмечает Гордуладзе, сначала оппозиции необходимо определиться, следует ли отменить закон FARA и закон о прозрачности.

«Отчет «Московского механизма» стал головной болью для оппозиции. Они и радуются, и сознательно из-за неловкости избегают тем, которые могут вызвать гнев общественности. Поэтому предлагаю простой тест – пусть коллективные Ломджария, Бурджанадзе, Гварамия и другие агенты без родины дадут четкие ответы на следующие вопросы: следует ли отменить американский закон FARA? Следует ли отменить закон «О прозрачности»? Следует ли отменить закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних»? Следует ли узаконить в стране медицинское вмешательство для смены пола? Должен ли человек сам выбирать свой пол, или женщина это женщина, а мужчина - мужчина? Вопросы простейшие. Ответьте обществу ответ - да или нет! Сначала определимся по этим вопросам, а затем поговорим о медицинских показаниях линялого попугая», - пишет в соцсети Арчил Гордулдзе.


