Член партии партии «Гахария для Грузии» обратился к избирателям «Мечты»: единственный, кто еще может остановить эту неадекватность, это вы!

13.03.2026 14:14





Заключение тяжелейшее для нашей страны - учитывая интересы государства, ни у кого нет оснований гомонить! Молодцы, «мечта»! Отлично уладили! - заявил в связи с докладом «Московского механизма» один из лидеров партии «Гахария для Грузии», депутат парламента Гига Парулава.



«2022 год - Россия; 2023 год - Беларусь; 2026 год - Грузия - это годы и страны задействования «Московского механизма». Молодцы, «Грузинская мечта»! Вы все отлично уладили!… Вчера было опубликовано заключение следственного механизма ОБСЕ, согласно которому «Мечта» официально, уже ОБСЕ, оценена как автор системных нарушений прав человека, насилия, запугивания, фальсификаций, несправедливости, преследования инакомыслия, мести и притеснения. В том числе, в заключении подтверждается политическое преследование бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария и физическое нападение на него с целью мести. Как бы они ни пытались оправдаться, как бы ни пытались обесценить этот доклад пропагандой, как бы ни пытались успокоить друг друга, это документ, который будет сопровождать каждого члена «Мечты», каждого пропагандиста, как личная ответственность всю жизнь.



Это заключение тяжелейшее для нашей страны – учитывая интересы государства, ни у кого нет оснований галдеть! Мы обращаемся не к «Мечте», а только к избирателям «Мечты»: единственный, на кого «Мечта» еще реагирует и кто еще может остановить эту неадекватность, это вы. Мы также ясно видим, что сегодняшняя «Мечта» уже не щадит даже своих. Сегодня уже не стоит вопрос, что происходит в стране. Однозначно ясно, что с этой властью Грузия не сможет стать членом Евросоюза!



Вопрос только один - смиримся ли мы с тем, чтобы Грузия осталась в том же списке, где находятся Россия и Беларусь. Судьба страны еще может измениться», - заявил Парулава.





