Грузинская оппозиция назвала доклад Московского механизма «поражением режима Иванишвили»

13.03.2026 15:29





Грузинская оппозиция назвала «крупным международным поражением режима» доклад Московского механизма ОБСЕ о систематических нарушениях прав человека в стране. Соответствующее заявление распространил недавно созданный альянс девяти партий, включая «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили и «Ахали» Ники Гварамия.



«ОБСЕ с помощью самого мощного международного следственного механизма, инициированного 24 государствами, на основе доказательств, опроса свидетелей и информации, предоставленной «Грузинской мечтой», уличила российский режим Иванишвили в пытках людей, бесчеловечном обращении, применении химического оружия, узурпации выборов, незаконных арестах по политическим мотивам, принятии репрессивных законов и автократической расправе с политическими оппонентами», – сказано в заявлении.



Альянс отдельно подчеркивает призыв доклада к Организации по запрещению химического оружия провести расследование возможного использования запрещенных спецсредств против протестующих в Грузии.



По оценке оппозиции, отчет означает, что «представители режима должны быть привлечены к ответственности в международных судах, включая Гаагский трибунал». Они также ожидают, что усиления международного давления на правительство «Грузинской мечты», включая расширение международных персональных санкций против основателя партии Бидзины Иванишвили.



«Кризис невозможно разрешить без новых свободных и справедливых выборов, освобождения политических заключенных и привлечения виновных к ответственности», – говорится в заявлении.



Доклад Московского механизма ОБСЕ охватывает период с весны 2024 года. В нем говорится о системных нарушениях прав человека, включая давление на оппозицию, преследование журналистов и активистов, а также случаи применения чрезмерной силы против протестующих. Среди рекомендаций – освобождение политических заключенных, расследование возможных случаев пыток и отмена спорных законов, ограничивающих деятельность гражданского общества.



Отчет подготовила польский эксперт Патриция Гржебик. Она констатировала «заметный откат от демократических принципов» в Грузии и рекомендовала странам-членам организации рассмотреть целевые санкции против виновных лиц, а также возможность привлечения подозреваемых в пытках и бесчеловечном обращении к ответственности через международные суды или универсальную юрисдикцию.



24 государства-члена ОБСЕ, инициировавших механизм, охарактеризовали отчет, как «подробную и достоверную оценку событий». Постпред Грузии при организации Александр Маисурадзе назвал его «ошибочным и предвзятым», указав на обилие фактических неточностей и выборочных интерпретаций. Дипломат заявил о необходимости отзыва доклада «для защиты доверия к международным процессам».



Новости-Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





