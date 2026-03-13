Бизнесмен Темур Чкония: Запрет пласмассовой тары может привести к сокращению рабочих мест и дефициту продукции

Основатель компании «McDonalds Georgia», владелец завода Coca-Cola, бизнесмен Темур Чкония прокомментировал запрет на производство, импорт и реализацию напитков в пластиковых бутылках. в интервью BPN.ge.



Чкония предупреждает, что запрет может привести к сокращению рабочих мест и дефициту продукции на рынке.

По его мнению, вместо ограничений следует развивать индустрию переработки отходов.



Он считает, что сбор и переработка пластика с последующим производством новой продукции могут принести экономике больше пользы и быть выгоднее для государства, чем запрет существующего производства.



Чкония отметил, что у его команды уже есть опыт работы в этой сфере — с 2016 года они разрабатывали программы по переработке отходов, приглашали специалистов и готовили соответствующие проекты. Сейчас, по его словам, они планируют предложить правительству альтернативные решения, которые будут более эффективными, чем запрет.



С 1 июля 2026 года в Грузии запретят подавать напитки в пластиковых бутылках в кафе и ресторанах. А с 1 февраля 2027 года полностью запретят производство (кроме производства на экспорт), импорт и продажу напитков в пластиковых бутылках. Исключение составляет бутылированная вода.





