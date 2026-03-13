Европарламент: режим в Грузии допускает российское влияние

13.03.2026 17:49





Европарламент публикует критический пост о Грузии в социальной сети Facebook:



«Режим в Грузии допускает российское влияние, задерживает журналистов, представителей оппозиции и активистов, а также ограничивает протесты.



[Евро]Парламент стоит на стороне грузинского народа.



[Евро]Парламент принял резолюцию о текущей ситуации с правами человека в Грузии».



Напомним, 12 марта, Европейский парламент принял резолюцию, в которой требует освобождение оппозиционного политика Элене Хоштария и других политических заключённых.



Резолюцию поддержали 438 депутатов, против проголосовали 37.





