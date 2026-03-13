Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Европарламент: режим в Грузии допускает российское влияние


13.03.2026   17:49


Европарламент публикует критический пост о Грузии в социальной сети Facebook:

«Режим в Грузии допускает российское влияние, задерживает журналистов, представителей оппозиции и активистов, а также ограничивает протесты.

[Евро]Парламент стоит на стороне грузинского народа.

[Евро]Парламент принял резолюцию о текущей ситуации с правами человека в Грузии».

Напомним, 12 марта, Европейский парламент принял резолюцию, в которой требует освобождение оппозиционного политика Элене Хоштария и других политических заключённых.

Резолюцию поддержали 438 депутатов, против проголосовали 37.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна