Экс-министр обороны Грузии: расследование преступлений в Беларуси, начатое МУС — сигнал для «Мечты»

13.03.2026 19:14





Расследование возможных преступлений в Беларуси, начатое Международным уголовным судом в Гааге, является важным сигналом для «Грузинской мечты», заявляет экс-министр обороны Грузии Тинатин (Тина) Хидашели. По её словам, события, происходившие в Беларуси в 2020 году, во многом схожи с процессами, которые протекают в Грузии, и по инициативе международных партнёров может начаться аналогический юридический процесс и в отношении Грузии.



«Преступления по своей сути очень похожи на те, что происходили в Беларуси в 2020 году. Спустя четыре года то же самое повторила «Грузинская мечта». Обращение было подано третьей стороной, а у грузинского народа есть очень много дружественных государств, которые могут стать инициаторами подобного процесса.



Это очень хороший урок для «Грузинской мечты», что она не сможет уйти от ответственности. И третье, очень важное: я ожидаю, что, как и Россия, «Грузинская мечта» может принять решение выйти из нескольких международных механизмов, в том числе из юрисдикции Гаагского суда. Но это дело будет важным и прецедентным именно потому, что покажет: независимо от того, является ли страна в данный момент участником соглашения или нет, вопрос ответственности всё равно может быть поставлен», — сказала Хидашели.



Напомним, Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений против человечности, совершённых властями Беларуси. Как сообщает Reuters, дело касается преследования граждан Беларуси по политическим мотивам со стороны власти Александра Лукашенко.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





