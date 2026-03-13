Следователь СГБ: Минобороны создало неконкурентную, ристрастную среду и заплатило гораздо больше, чем должно было

13.03.2026 19:52





Если посмотрим на общую картину, то убедимся, что Министерство обороны не только создало неконкурентоспособную среду, но создало пристрастную среду, и Министерство обороны заплатило [за закупки] гораздо большую сумму, чем должно было заплатить, - об этом заявил следователь Службы государственной безопасности Алеко Арабули на судебном процессе Джуаншера Бурчуладзе и других обвиняемых.



Алеко Арабули - главный следователь по делу бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, Георгия Хаиндрава, Владимира Гудушаури и Васила Мхеидзе. В настоящее время он дает показания в суде.



Он детально рассказал о договорах, оформленных Министерством обороны.



По словам следователя, Министерство обороны приобрело для Горийского военного госпиталя аппарат MRI. По словам Арабули, в рамках расследования возникли вопросы и по другим закупкам. По пояснению следователя, на основании 3 контрактов Министерство обороны понесло убытки в размере 7 миллионов, и были установлены лица, причастные к этому.



Свидетелю задал вопрос Джуаншер Бурчуладзе. Бывший высокопоставленный чиновник спросил его, согласен ли он с тем, что Министерство создало неконкурентную среду, на что следователь ответил положительно. В ответ на это Бурчуладзе снова спросил, что конкретно он имел в виду.



«В деле представлен ряд документов. Если посмотрим на общую картину, то убедимся, что Министерство обороны не только создало неконкурентную среду, но и создало пристрастную среду, и Министерство обороны заплатило гораздо большую сумму, чем должно было заплатить… Вы говорите об одном документе, и тут речь не только об этом, речь идет о трех документах. Эксперт говорит, что Министерство обороны по 3 договорам могло заплатить 12 миллионов, а не 19», - сказал следователь Арабули.



Что касается присвоения закупкам статуса «секретной закупки», следователь заявил, что «по его мнению, это был метод совершения преступления».



Напомним, что бывшему министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе предъявлено обвинение по статье 194-й, части 3-я, подпункту «г» и статье 332-й, часть 2-я Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает ответственность за злоупотребление служебными полномочиями и легализацию незаконных доходов. Указанные деяния наказываются лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.



Бурчуладзе обвиняется в легализации незаконных и необоснованных доходов на общую сумму 1 593 212 лари. По версии следствия, в 2023 году он при содействии своего заместителя, родственника и бывшего начальника департамента закупок Министерства обороны Грузии поставил военному госпиталю медицинское оборудование по цене 3 940 000 лари вместо 2 606 272 лари, в результате чего министерству был причинён имущественный ущерб в размере 1 333 728 лари.



Кроме того, в марте 2025 года Джуаншер Бурчуладзе и его супруга приобрели в Испании недвижимость стоимостью 544 000 евро. С целью сокрытия происхождения средств и придания им законного вида они оформили фиктивный договор купли-продажи недвижимости, расположенной в посёлке Цхнети, с третьим лицом.



Что касается Владимира Гудушаури и Георгия Хаиндрава, им вменяется растрата денежных средств в особо крупном размере, а Василу Мхеидзе - пособничество в растрате.





