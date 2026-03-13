В 2025 году объём прямых иностранных инвестиций в Грузию увеличился до $1,68 млрд
13.03.2026 20:51
В 2025 году объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Грузию увеличился до $1,68 млрд
Это на 7,6% больше, чем в 2024 году. Однако количество вложений уступает показателям 2022-го ($2,22 млрд) и 2023-го ($1,93 млрд).
Согласно данным Национального бюро статистики, основной составляющей по-прежнему остаются реинвестиции существующих компаний, которые в прошлом году составили $1,4 млрд. Взносы акционерного капитала со стороны инвесторов составили $602 млн, а обслуживание обязательств перед инвесторами и учредителями оценивается в $311 млн.
Таким образом, сальдо прямых иностранных инвестиций составило $1,68 млрд.
Страны, из которых поступило наибольшее количество инвестиций в 2025 году (в скобках разница с 2024 годом):
🇬🇧 Великобритания — $334,2 млн (-22%)
🇹🇷 Турция — $180,8 млн (+64%)
🇲🇹 Мальта — $173,7 млн (-9%)
🇺🇸 США — $158,1 млн (+122%)
🇦🇿 Азербайджан — $143,9 млн (+72%)
🇷🇺 Россия — $69,6 млн долларов (-3%)
🇮🇱 Израиль — $65 млн (+24%)
🇩🇪 Германия — $62,8 млн (+12%)
🇨🇳 Китай — $32,7 млн (+427%)
🇺🇦 Украина — $31,6 млн (+195%)
🏳️ Другие страны — $436,2 млн (-10%)
Секторы с наибольшим притоком прямых иностранных инвестиций в 2025 году:
▪️ Финансовая и страховая деятельность — $607 млн (+5%)
▪️ Недвижимость — $185,7 млн (+2%)
▪️ Транспорт — $166,1 млн (+58%)
▪️ Производство — $161,3 млн (-12%)
▪️ Информационно-коммуникационные технологии — $115,2 млн (+77%)
▪️ Строительство — $95,7 млн (+555%)
▪️ Торговля — $52,1 млн (-68%)
▪️ Искусство, развлечения и отдых — $49,7 млн (+78%)
▪️ Образование — $11,7 млн (-35%)
▪️ Сельское хозяйство — $4,2 млн (-158%)
▪️ Другие сектора — $239,9 млн (+1%)
