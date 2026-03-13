В Табахмеле обнаружено тело школьной учительницы


13.03.2026   18:01


По сообщению телеканала «Пирвели», обнаружено тело школьной учительницы возрастом около 50 лет, предположительно с огнестрельным ранением. В настоящее время на месте происшествия ведутся следственные действия.

По имеющейся информации, женщина утром пошла в школу, но не дошла до нее. Директор школы, где женщина работала учителем географии, уже допрошен по поводу инцидента.

Главе Министерства внутренних дел сообщили, что возбуждено дело по статье 115 Уголовного кодекса - подстрекательство к самоубийству.


﻿
