В Табахмеле обнаружено тело школьной учительницы

13.03.2026 18:01





По сообщению телеканала «Пирвели», обнаружено тело школьной учительницы возрастом около 50 лет, предположительно с огнестрельным ранением. В настоящее время на месте происшествия ведутся следственные действия.



По имеющейся информации, женщина утром пошла в школу, но не дошла до нее. Директор школы, где женщина работала учителем географии, уже допрошен по поводу инцидента.



Главе Министерства внутренних дел сообщили, что возбуждено дело по статье 115 Уголовного кодекса - подстрекательство к самоубийству.





