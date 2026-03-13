Гражданина Грузии задержали в оккупированной Абхазии «за шпионаж»

13.03.2026 16:58





В оккупированной Абхазии 58-летнего гражданина Грузии Эмзара Багишвили задержали по подозрению в «шпионаже». Информацию распространяет абхазская Служба государственной безопасности (СГБ).



Багишвили задержали 10 марта в селе Окуми Ткварчельского района, а 12 марта против него возбудили уголовное дело. Основанием назвали оперативную информацию.



Утверждается, что он собирал и передавал сотрудникам грузинских спецслужб информацию о социально-политической ситуации в сепаратистском регионе, а также о маршрутах передвижения военной техники и транспорта. При этом никаких доказательств его причастности к шпионажу СГБ не обнародовала. На опубликованном видео Багишвили сообщил, что двое его детей живут в Грузии, один – в США.



Центральные власти Грузии получили информацию о факте. В Тбилиси задействовали «горячую линию» механизма по предотвращению инцидентов и ведут работу для уточнения обстоятельств задержания.



* Ранее в Абхазии периодически сообщалось о задержаниях граждан Грузии и иностранцев по подозрению в шпионаже. Так, в октябре 2025 года был арестован житель Гальского района Шалва Хизанишвили, обвиняемый в шпионаже, дело которого передано в Верховный суд региона. В январе 2025 года 15 лет лишения свободы получил Каха Мурадов по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. А в 2023 году 10 лет и 6 месяцев получила гражданка Грузии Кристина Такаландзе. В конце января 2026 года из Абхазии выдворили британца Кулдипа Сингха, заподозренного в возможной причастности к деятельности иностранной спецслужбы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





