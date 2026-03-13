Бывший замомбудсмена: отчёт Московского механизма ОБСЕ может иметь реальные международные последствия для Грузии

Бывший заместитель Народного Защитника Грузии и юридический советник Фонда гражданского общества Гиорги Бурджанадзе заявил TV Pirveli, что публикация отчёта Московского механизма ОБСЕ может иметь реальные международные последствия для Грузии.



По его словам, на это уже указывает совместное заявление 24 стран ОБСЕ, которые призвали власти Грузии выполнить рекомендации отчёта. В противном случае могут быть задействованы международные механизмы давления.



Бурджанадзе отметил, что Московский механизм применяется редко — всего около 16 раз, в том числе в отношении России и Беларуси, и теперь в этот список попала и Грузия, что свидетельствует о серьёзности ситуации.



Бурджанадзе подчеркнул, что если проблемы, указанные в отчёте, не будут устранены: если не освободят заключённых, не отменят спорные законы, не будет расследований фактов пыток и наказания виновных, тогда могут быть задействованы те международные механизмы, «которых боятся во всём мире, даже самые жёсткие диктаторы».



По словам Бурджанадзе, несмотря на возможные заявления властей о том, что такие предупреждения не имеют значения, практика показывает, что угроза международных механизмов всё же вызывает реакцию. В качестве примера он упомянул ситуацию вокруг терминала в Кулеви, которая, по его мнению, показала, что власти стараются избегать шагов, которые могут привести к международным последствиям.





