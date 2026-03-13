МИД Швеции: Призываем власти Грузии полностью выполнить рекомендации ОБСЕ

13.03.2026 15:29





Швеция призывает власти Грузии выполнить рекомендации ОБСЕ, подготовленные в рамках «Московского механизма». Об этом говорится в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Швеции.



«Права человека, демократия и верховенство закона являются основополагающими принципами и обязательствами ОБСЕ.



Швеция приветствует оценку независимого эксперта о состоянии прав человека в Грузии и призывает власти Грузии полностью выполнить рекомендации ОБСЕ, подготовленные в рамках «Московского механизма»», — говорится в заявлении.



Напомним, ОБСЕ опубликовало доклад по Грузии в рамках «Московского механизма». В документе рассматриваются события, развивавшиеся в Грузии с весны 2024 года, а также содержатся рекомендации.



В докладе говорится, что в течение периода, охваченного мандатом, в Грузии зафиксирован демократический откат. Указывается, что насилие в отношении демонстрантов, лидеров политической оппозиции и журналистов (в некоторых случаях доходившее до уровня пыток) сочеталось с полной безнаказанностью совершивших эти преступления.





