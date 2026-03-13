|
|
|
МИД Швеции: Призываем власти Грузии полностью выполнить рекомендации ОБСЕ
13.03.2026 15:29
Швеция призывает власти Грузии выполнить рекомендации ОБСЕ, подготовленные в рамках «Московского механизма». Об этом говорится в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Швеции.
«Права человека, демократия и верховенство закона являются основополагающими принципами и обязательствами ОБСЕ.
Швеция приветствует оценку независимого эксперта о состоянии прав человека в Грузии и призывает власти Грузии полностью выполнить рекомендации ОБСЕ, подготовленные в рамках «Московского механизма»», — говорится в заявлении.
Напомним, ОБСЕ опубликовало доклад по Грузии в рамках «Московского механизма». В документе рассматриваются события, развивавшиеся в Грузии с весны 2024 года, а также содержатся рекомендации.
В докладе говорится, что в течение периода, охваченного мандатом, в Грузии зафиксирован демократический откат. Указывается, что насилие в отношении демонстрантов, лидеров политической оппозиции и журналистов (в некоторых случаях доходившее до уровня пыток) сочеталось с полной безнаказанностью совершивших эти преступления.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна