TI: «Грузинская мечта» мстит за санкции, которые Великобритания ввела против телеканалов Imedi и PosTV

«Грузинская мечта» мстит за санкции, которые Великобритания ввела против телеканалов Imedi и PosTV

Комиссия по регулированию коммуникаций угрожает критически настроенным телеканалам, заявляют в НПО Transparency International — Georgia. 6 марта 2026 года комиссия опубликовала заявление, в котором «открыто пригрозила вещательным СМИ, критически настроенным по отношению к Бидзине Иванишвили и правительству «Грузинской мечты», что полностью применит принятые в прошлом году репрессивные законодательные изменения против независимых медиа». Эти меры предусматривают штрафы, приостановку вещания или прекращение лицензии, говорится в заявлении организации:



«Это заявление воспринимается как месть «Грузинской мечты» за санкции, которые Соединённое Королевство ввело против телеканалов Imedi и PosTV, распространяющих пророссийскую пропаганду и поддерживающих власть Иванишвили.



Согласно заявлению комиссии, она «на практике задействует» нормы, установленные законом «О вещании» и «Кодексом поведения вещателей», в части регулирования содержания, «чтобы объективность вещателей оценивалась на основе надлежащей процедуры и высоких правовых стандартов».



При этом отмечается, что, хотя «указанные акты возлагают на Комиссию по коммуникациям обязанность следить за соблюдением стандартов объективности в СМИ», в течение почти года комиссия «реагировала лишь на жалобы и сама не начинала административного производства в отношении вещателей на основании этого закона».



Комиссия по коммуникациям также прямо заявила, что применение принятых в прошлом году и, по её словам, ещё не полностью использованных репрессивных законодательных норм связано с включением проправительственных пропагандистских каналов Imedi и PosTV в британский санкционный список.



Таким образом, Комиссия по коммуникациям с поразительной откровенностью фактически признала, что полное применение репрессивных законов против критически настроенных СМИ является не чем иным, как местью и вендеттой против независимых от власти медиа в ответ на решение Великобритании включить пропагандистские каналы «Грузинской мечты» в санкционный список из-за их антиукраинской позиции и политики, благоприятной для государства-агрессора», — говорится в заявлении, распространённом организацией.



