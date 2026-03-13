|
Хабеишвили: «Московский механизм» — это уже не резолюция, а правовой документ
13.03.2026 14:17
Председатель политсовета «Единого национального движения» Леван Хабеишвили заявил на судебном заседании, что «Московский механизм» уже не является просто резолюцией или рекомендацией для какого-либо государства, а представляет собой правовой документ, который обязательно будет задействован.
По его словам, страну ожидают очень тяжёлые дни — и речь идёт не о какой-то отдельной политической партии, а о государстве в целом.
«В документе прямо отмечены, в том числе, вопросы политических заключённых и узников совести, а также несправедливости в этой стране. Это напрямую касается и моего личного дела. Общество должно понимать, в том числе те люди, которые представляют силовые структуры, суд и прокуратуру, что государство ждут очень тяжёлые дни. Не какую-то политическую партию, а именно государство.
Этот »Московский механизм» уже не является какой-то резолюцией, которая служит лишь напоминанием или призывом для государства и власти — это правовой документ. В конечном итоге, будь то сегодня, завтра или в ближайшем будущем, этот правовой акт обязательно будет задействован, в том числе против тех людей, которые служат режиму.
Это заявление не какого-то политика — Леван Хабеишвили — и не какого-то члена общества; это уже официальный документ. Если кто-то всерьёз думает, что можно насмехаться над Соединённое Королевство и говорить, что оно больше не будет ни великим, ни британским, и таким образом издеваться над Соединённые Штаты Америки, Великобританией, Германия, Франция.
Если кто-то всерьёз считает, что такие люди, как Шарманашвили, Вольский или Заркуа, должны пренебрежительно говорить о Франции, Германии, Польша, Литва, Латвия… Честно говоря, я белой завистью завидую тому, как президент Армения общается с президентом Польши — они обсуждают конкретные политические решения, налаживают партнёрство. А я смотрю на свою страну — представители нашей власти ездят по Центральной Азии, в Туркменистан и Таджикистан, тогда как чтобы поехать в Европу, им нужна виза», — заявил Хабеишвили.
Напомним, что ОБСЕ опубликовала отчёт о Грузии, подготовленный в рамках «Московского механизма». В документе рассматриваются события, произошедшие в стране с весны 2024 года с точки зрения прав человека и основных свобод, а также представлены соответствующие рекомендации.
