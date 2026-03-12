ОБСЕ опубликовала отчёт по Грузии, подготовленный в рамках «Московского механизма»

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала отчёт о Грузии, подготовленный в рамках «Московского механизма».



В отчёте рассматриваются события, происходившие в Грузии с весны 2024 года, и приводятся соответствующие рекомендации.



Согласно документу, основным выводом является то, что в рассматриваемый мандатом период в Грузии был зафиксирован откат от демократии.



По словам докладчика, насилие против демонстрантов, лидеров политической оппозиции и журналистов (в некоторых случаях, как отмечается, оно могло достигать уровня пыток) сопровождалось полной безнаказанностью лиц, совершивших эти преступления.



В отчёте говорится, что правительство постепенно ограничило свободу выражения и собраний, приняв новые законы, которые, по оценке авторов, направлены против гражданского общества, политической оппозиции, независимых СМИ и сообщества LGBT+.



Кроме того, эти свободы были значительно ограничены строгим применением административных мер, таких как высокие штрафы и административные аресты, а также возбуждением уголовных дел против лиц, критикующих власти.



«Текущая попытка запрета основных оппозиционных партий ставит под угрозу существование политического плюрализма. Враждебное отношение к независимым от правительства акторам усугубляется неконтролируемыми случаями насилия со стороны неустановленных групп мужчин, которые периодически нападают на лиц, критикующих правительство, часто в общественных местах и днём, очевидно оставаясь безнаказанными. Эту атмосферу также подпитывает жёсткая и стигматизирующая риторика со стороны лиц, связанных с правительством.



Кроме того, существуют серьёзные опасения относительно права на справедливое судебное разбирательство для лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за выражения различных форм инакомыслия», - говорится во введении к отчёту.



В одной из секций документа приведены рекомендации для Грузии, государств-членов ОБСЕ и международного сообщества. Рекомендации для Грузии включают, в частности:



Проведение независимого и беспристрастного расследования обвинений, связанных с нарушениями на выборах;



Внесение необходимых изменений в организацию выборов в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) (ODIHR), изложенными в отчёте о парламентских выборах 2024 года;



Приглашение сторонних наблюдателей (в частности миссию ОБСЕ/БДИПЧ) для наблюдения за будущими выборами и направить приглашение заранее, чтобы миссия могла полноценно провести наблюдение;



Воздерживаться от распространения клеветнической информации об оппозиции и от риторики запугивания и угроз;



Воздержаться от незаконного инициирования процедур в Конституционном суде, направленных на запрет политических партий;



Отозвать незаконные обвинения, выдвинутые против лидеров политической оппозиции (в частности по статьям 225-й, 318-й и 319-й УК Грузии).





