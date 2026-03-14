Прокуратура Грузии: По факту убийства в Душети задержаны 2 человека
14.03.2026 12:09
Прокуратура Грузии заочно предъявила двум лицам обвинение по факту умышленного убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах.
По информации прокуратуры, дело касается факта, произошедшего в Душети, когда два лица застрелили человека из огнестрельного оружия в присутствии его супруги.
«Проведенным Министерством внутренних дел расследованием установлено, что 10 марта в селе Бага Душетского муниципалитета обвиняемые, из мотива мести, с особой жестокостью, в присутствии супруги потерпевшего, выстрелом из огнестрельного оружия нанесли ранение мужчине и скрылись с места происшествия. В результате полученных повреждений потерпевший скончался. Также обвиняемые создали угрозу жизни и здоровью находившейся на месте происшествия супруги погибшего.
Обвиняемым заочно предъявлено обвинение по статье 109-й, подпункты «б», «и», «м» и «п» Уголовного кодекса Грузии (умышленное убийство, совершенное группой лиц), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в информации ведомства.
