На матч между Грузией и Северной Ирландией будет допущена лишь часть болельщиков команды гостей

14.03.2026 12:10





25 сентября на стадионе «Динамо Арена» в Тбилиси состоится матч Лиги наций между Грузией и Северной Ирландией, который, по решению УЕФА, должен был пройти без зрителей. По крайней мере часть болельщиков из Северной Ирландии посетят матч – об этом сообщила Футбольная ассоциация Северной Ирландии на своем официальном сайте:



«После конструктивного диалога с УЕФА было решено, что болельщики, купившие билеты и забронировавшие отель до официального объявления о проведении матча между Грузией и Северной Ирландией без зрителей, смогут посетить матч в Тбилиси.



Билеты будут выданы только тем болельщикам, которые подтвердят, что урегулировали все нюансы до принятия решения. В соответствии с регламентом УЕФА, Футбольная ассоциация выдаст необходимое количество билетов первой категории, предусмотренное квотой», – говорится в заявлении.







