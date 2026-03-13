Лидеры восьми стран ЕС призвали не пускать в Шенген бывших российских военных

13.03.2026 23:11





Руководители восьми государств Европейского союза обратились к президентам Евросовета и Еврокомиссии с призывом подготовить совместное решение об ограничении въезда в Шенгенскую зону для людей, которые воевали в составе российской армии, пишет «Европейская правда».



Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что лидеры всех трех государств Балтии, Польши, Финляндии, Швеции, Германии и Румынии обратились к президенту Евросовета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и объяснили свои опасения относительно угрозы, которую могут представлять в случае въезда в Европу бывшие российские военные.



«На наш взгляд, один из самых серьезных и постоянных рисков – это потенциальный въезд в Шенгенскую зону бывших и ныне действующих военнослужащих-комбатантов в армии РФ. Въезд таких лиц может иметь серьезные последствия для безопасности всех стран-членов. Поэтому немедленно нужны решительные и скоординированные действия, чтобы предотвратить негативные последствия», – подчеркнул президент Литвы.



В письме к руководству ЕС лидеры восьми государств аргументируют, что бывшие российские комбатанты с большим риском могут вовлекаться в организованную преступность, экстремистские движения или враждебную деятельность против стран ЕС в контексте гибридных действий России.



Они также подчеркнули, что среди российских военных – более 180 тысяч осужденных за уголовные преступления, которых досрочно освободили в обмен на контракт.



«Количество шенгенских виз, которые выдаются российским гражданам, уже заметно растет. Учитывая свободу передвижения в Шенгене, аспекты безопасности не зависят от того, какая страна выдала визу или вид на жительство… Наше бездействие может создать долгосрочные «уязвимости», которых на данном этапе еще можно избежать», – подчеркивают лидеры.



Они отмечают, что новая стратегия визовой политики ЕС уже дает возможности для точечных ограничений на выдачу виз в случае серьезного ухудшения отношений с определенной третьей страной, и там предлагается в том числе категория «идентифицированных бывших или действующих комбатантов страны-агрессора».



«Приглашаем Еврокомиссию быстро рассмотреть вопрос и предложить конкретные варианты решений на уровне ЕС, включая точечные поправки к Визовому кодексу, или через другие соответствующие инструменты», – призывают президенты и премьеры.



Учитывая важность вопроса, они предлагают рассмотреть его и отразить определенную общую позицию уже в выводах ближайшего мартовского саммита лидеров ЕС.





