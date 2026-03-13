Элене Хоштария: «Московский механизм» создает абсолютно новую реальность
13.03.2026 23:17
«Московский механизм» создает абсолютно новую реальность, постепенно это почувствуют все,- так лидер партии «Дроа» Элене Хоштария откликается на публикацию доклада «Московского механизма».
Хоштария пишет в письме, отправленном из тюрьмы и опубликованном на ее личной странице в социсети, что теперь основная ответственность на «Оппозиционном альянсе» и необходимо использовать все рычаги.
«Произошел огромный прорыв. Этот прорыв принесло упрямство народа, работа политического спектра и неправительственных организаций.
«Грузинская мечта» нелегитимна и международно обвиняема. Не то что признание или непризнание, «Грузинская мечта» оказалась вне политики, рядом с преступниками. А место таким - в судах, в том числе в Гааге.
Грузинскому народу дали конкретные и многочисленные инструменты для привлечения режима к ответственности.
Баланс сил между нами и «Русской мечтой» изменился. Против насильника нам дали орудие справедливой силы!
Теперь главная ответственность лежит на альянсе оппозиции, чтобы оптимально использовать все эти рычаги для осуществления перемен», — пишет Элене Хоштария.
