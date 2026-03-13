Германия начала депортировать антивоенных россиян вслед за США

13.03.2026 22:59





Власти Германии вслед за Соединёнными Штатами начали депортировать российских антивоенных активистов. Об этом сообщает «Эхо» со ссылкой на правозащитную организацию inTransit.



По словам правозащитников, среди высылаемых — антивоенные и ЛГБТ-активисты, а также россияне, которым на родине грозит преследование за донаты организациям, признанным в РФ «нежелательными», «экстремистскими» или «террористическими». Под удар попадают также те, кто бежал от мобилизации или дезертировал из армии.



Как отмечают в inTransit, после 2022 года депортации в Россию были затруднены из-за отсутствия прямого авиасообщения, однако теперь россиян высылают под конвоем через третьи страны, такие как Сербия и Армения.



Всего в Германии, по данным на март 2025 года, более 180 тысяч человек находились в подвешенном статусе: они не могли быть депортированы, но и легального положения не имели.



Депортация, по словам правозащитников, происходит следующим образом: сначала полиция под видом почтальонов проверяет, проживает ли человек по адресу, а затем рано утром к нему приезжает группа на черном фургоне без опознавательных знаков. Депортируемому дают 10–15 минут на сборы, забирают документы, надевают наручники и увозят в аэропорт. На добровольный выезд формально дают 4–5 месяцев, но сотрудники депортационной службы могут прийти уже через месяц. Обжалование решения в суде не останавливает высылку.



Основательница проекта «Ковчег» Анастасия Буракова в беседе с «Новой газетой Европа» усомнилась в массовости таких депортаций, назвав их единичными случаями. Она привела пример с россиянкой, жившей 10 лет в Украине и принадлежавшей к ЛГБТ-сообществу: немецкие власти отказали ей в убежище и отправили в Марокко, откуда планировали переправить в РФ. Активистам удалось спасти женщину в аэропорту и отправить в безопасную страну.



Ситуация в Германии развивается на фоне масштабных миграционных рейдов в США. Как писал «Поток» со ссылкой на правозащитников, в конце января 2026 года в иммиграционных тюрьмах США находились около 800 россиян. Проверки ICE при этом проходят по всей стране: задерживают тех, кто не успел легализоваться или въехал нелегально. Значительную часть задержанных затем готовят к депортации в Россию.



По данным Flightaware и The New York Times, депортационные рейсы из США отправляются через Каир, где россиян пересаживают на самолеты до Москвы. После возвращения на родину по меньшей мере двое депортированных были арестованы — среди них дезертир Артем Вовченко и антивоенный активист Леонид Мелехин. Минбезопасности США заявило, что оба пытались въехать в страну незаконно, а их прошения об убежище были признаны необоснованными.





