Экс-замминистра Ромео Микаутадзе не считает себя виновным, но просит оформить процессуальное соглашение

13.03.2026 22:56





По заявлению бывшего заместителя министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе, несмотря на то, что он не согласен с обвинениями и считает, что не совершил преступления, неделю назад он обратился в прокуратуру с просьбой оформить процессуальное соглашение.



Микаутадзе сделал соответствующее заявление в заключительной речи на судебном процессе.



По его словам, он готов «признать несуществующее преступление и возместить несуществующий ущерб, чтобы дело было быстро завершено».



По словам Микаутадзе, прокуратура ранее заявляла, что он не обращался по поводу процессуального соглашения, поэтому он официально обратился в ведомство.



«То, что я вам столько времени говорил, дает основание единственному, безальтернативному выводу - столько неточностей в бухгалтерии и показаниях, тем более, что все это не могло произойти само по себе, это результат конкретных заданий, просьб друзей и зависти конкретных лиц, о которых я говорил выше…



…Несмотря на такие обвинения, такой ущерб, хотя я и не знаю, кому и что причинил, не знаю, кому навредил, но по милости Божьей все будет хорошо, и скоро родится человек, другой Микаутадзе, поэтому неделю назад я обратился в прокуратуру с просьбой заключить процессуальное соглашение. Готовность признать несуществующее преступление и возместить несуществующий ущерб, что является решением всей семьи, чтобы, возможно, мы смогли вместе отпраздновать счастье, которое нас ждет через несколько месяцев. Нам придется заплатить довольно солидную сумму, но мы этого не испугаемся. Мы по-прежнему находимся в режиме одностороннего ожидания», - заявил Микаутадзе.





