Сотрудники пограничной полиции Грузии завершили программу переподготовки руководителей пограничных секторов

14.03.2026 12:28





20 сотрудников грузинской пограничной полиции завершили «Профессиональную образовательную программу переподготовки руководителей пограничных секторов». Об этом сообщает пограничная полиция Грузии.



Курс прошел в Академии общественной безопасности и полиции Министерства внутренних дел. 7-недельная программа обучения включала следующие темы: правовая подготовка, вопросы безопасности, огневая подготовка, оказание первой помощи, топография, а также оперативно-следственная и другие важные компоненты, связанные с охраной государственной границы.







