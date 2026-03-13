Махашвили: «Московский механизм» не имеет никакого отношения к Гаагскому суду

Председатель комитета по европейской интеграции парламента Леван Махашвили заявил, что необоснованные обвинения звучали неоднократно в течение последних лет, а заключение, подготовленное в рамках «Московского механизма», является именно сборником таких необоснованных обвинений.



По его словам, «московский механизм» не имеет ничего общего с Международным уголовным судом в Гааге.



«Этот документ содержит политические оценки, не подкреплённые доказательствами, а не юридические выводы, основанные на доказательствах. Разумеется, мы не собираемся ликвидировать государство. Принятие этих рекомендаций означало бы, что государство откажется от своей государственности и передаст право принятия решений иностранным силам. Конечно, Грузия не собирается этого делать.



Необоснованные обвинения мы слышали уже много раз за последние годы, и этот документ является сборником именно таких обвинений. Если у кого-то есть вопросы, мы готовы в формате дебатов — в любом формате — защищать каждый из принятых законов. Что касается Гааги, это чистой воды спекуляция, потому что этот механизм не имеет никакого отношения к Гаагскому суду. Напротив, мы призываем всех — вместо спекуляций, если у кого-то есть что доказать, использовать правовые механизмы. На данном этапе говорить о передаче чего-либо в Гаагу вызывает лишь улыбку — для этого нет никакой правовой основы», — заявил Махашвили.







