Мачарашвили: Мы выиграли судебные процессы против России в Гааге и Страсбурге, как они не поняли?

13.03.2026 12:55





Лидер движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили заявил, что ещё с 2022 года «Дип стэйт» боролось за то, чтобы незаконно сменить власть в Грузия, лишить страну суверенитета, а затем делать всё, что захочет — будь то начало войны или что-то другое.



По его словам, президент Соединённые Штаты Америки и другие должностные лица подтвердили, что на Грузию действительно оказывалось давление.



«В отчёте ОБСЕ, подготовленном в рамках »Московского механизма», говорится: отмените статью о государственной измене, откажитесь от закона о прозрачности, а в Грузию должен поступать »чёрный» денежный поток из иностранных источников, и вы должны об этом знать. Также говорится: отмените закон о семейных ценностях, узаконьте браки между мужчинами. Фактически нам говорят: передайте нам суверенитет, мы лучше знаем, как должна управляться Грузия. И это говорят стране с трёхтысячелетней историей. Ради этого ли боролась наша страна? Если в XX веке у нас силой отняли суверенитет, то сейчас нам говорят: передайте его добровольно, иначе мы заберём его силой», — заявил Мачарашвили.



На вопрос, обратятся ли против Грузии в Международный уголовный суд в Гаага на основании выводов «Московского механизма», и какую позицию займут власти страны, Мачарашвили ответил, что «пусть подают жалобы куда хотят».



«Мы помним многие решения Гаагского суда, в том числе в отношении РФ. Сейчас все обнимаются с Россией, а Америка вообще сняла санкции с российской нефти, но Гаага думает иначе. Для меня международные организации заслуживают уважения, если они уважают государственные институты. Кстати, в Гааге и в Европейском суде по правам человека в Страсбурге мы выигрывали процессы против России. Почему они до сих пор не поняли, что запугивание больше не работает? Если не ошибаюсь, США вышли примерно из 600 организаций, в том числе из Венецианская комиссия, именно потому, что считают их вредными международными организациями. Чем они нам угрожают — что могут сделать вредные международные организации? Пусть жалуются куда хотят, правда на нашей стороне, а правда всегда побеждает», — заявил Гурам Мачарашвили.







