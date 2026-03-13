«Альянс оппозиции»: миру стало известно, что диктатор Иванишвили травит собственный народ

«Тяжелейшим приговором российскому режиму Иванишвили», назвали в «Альянсе оппозиции» отчет ОБСЕ, подготовленный в рамках «Московского механизма». Общее заявление альянса на эту тему зачитала на проспекте Руставели председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



«Сегодня выводы специального следственного механизма ОБСЕ разоблачили российский режим Иванишвили в пытках людей, бесчеловечном обращении, применении химического оружия, узурпации выборов, незаконных арестах по политическим мотивам, принятии репрессивных законов и авторитарной расправе над политическими оппонентами. Это тяжелейший приговор российскому режиму Иванишвили, который подтверждает, что в Грузии имели место крайне серьёзные и системные нарушения прав человека со стороны режима.



С одной стороны, заключение призывает режим немедленно освободить всех политических заключённых. Особо подчёркивается призыв освободить политических лидеров. Кроме того, этот отчёт призывает режим привлечь к ответственности всех лиц, виновных перед грузинским народом и совершивших тяжёлые преступления, в том числе здесь, на этом проспекте, где люди уже более года собираются, чтобы защитить свободу, суверенитет нашей страны и её европейское, демократическое и нормальное будущее.



Самый важный призыв адресован государствам-членам – задействовать международные инструменты уголовного правосудия, в том числе обратиться в Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) в связи с запретом химического оружия, поскольку миру стало известно, что диктатор Иванишвили травит собственный народ химическим оружием. Кроме того, государства должны использовать так называемую универсальную юрисдикцию, что означает, что каждое государство-член, обладающее такими полномочиями, может расследовать эти преступления и наказать всех, кто принимал в них участие.



Международный приговор режиму уже вынесен, грузинский народ также вынес свой приговор этому режиму, и теперь наша обязанность – через общественное и политическое единство довести этот приговор до конца, мирно избавиться от Иванишвили и вернуть нашу страну», — говорится в заявлении «Альянса оппозиции».



