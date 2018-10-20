Зураб Джапаридзе по своей воле последовал за сотрудниками полиции - МВД

20.10.2018 17:55 Зураб Джапаридзе по своей воле последовал за сотрудниками полиции - заявляют в МВД Грузии, комментируя факт задержания кандидата в президенты Грузии, лидера партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе на Фестивале марихуаны после того, как Джапаридзе вынул из кармана "три косяка", предположительно, марихуаны.



По данным МВД, против Зураба Джапаридзе стало необходимо провести следственные мероприятия, что сделать было невозможно с учетом собравшегося на месте числа людей.



"В связи с организацией партии "Гирчи" проведения т.н. Фестиваля марихауны и факту незаконного приобретения, хранения и реализации марихауны в рамках фестиваля в Центральном департаменте криминальной полиции МВД уже несколько дней как ведется следствие по ч. 2 и 8 статьи 273 (прима).



В рамках данного следствия в отношении Зураба Джапаридзе стало необходимо проведение следственных действий, что было невозможно с учетом собравшегося на месте числа людей.



Так как Зураб Джапаридзе является кандидатом в президенты, правоохранители предложили ему последовать в отделение полиции для участия в следственных мероприятиях. Зураб Джапаридзе последовал за сотрудниками полиции по своей воле.



На данном этапе проводятся следственные действия с его участием. Также, за организацию т.н. фестиваля и сопротивление полиции на данном этапе задержаны 11 человек", - говорится в заявлении МВД.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

