Продажи Zara, Bershka, Mango, Pull&Bear и других брендов выросли до 357 млн лари
10.03.2026 22:40
Компания Cenomi Georgia (или Retail Group Georgia LLC), являющаяся официальным представителем множества популярных брендов в Грузии, поделилась финансовым отчётом за 2024 год.
Так, общий объём продаж за год вырос на 86 млн до 357 млн лари, а чистая выручка увеличилась на 15,8 млн и составила 50,6 млн лари.
Лидером по продажам среди брендов, находящихся под управлением Cenomi, стала Zara, которая представлена в Грузии пятью филиалами и онлайн-магазином.
Распределение объёма продаж брендов:
▪️ Zara — 164 млн лари
▪️ Mango, Parfois, Aldo, Flormar и US Polo — 57 млн лари
▪️ Massimo Dutti — 46,1 млн лари
▪️ Stradivarius — 26,5 млн лари
▪️ Bershka — 20 млн лари
▪️ Pull & Bear — 16,8 млн лари
▪️ Marks & Spencer — 4,4 млн лари
