Президент ПА ОБСЕ: в Грузии нехватка диалога между политическими сторонами

10.03.2026 22:39





Глава ПА ОБСЕ Пере Хуан Понсо Сампьетро заявил, что на политической арене Грузии не хватает диалога — этот вопрос был поднят делегатами как на встречах с представителями власти Грузии, так и части оппозиции.



Так Сампьетро ответил на вопрос о том, как он оценит недавние действия «Грузинской мечты», «являются ли их шаги антидемократическими и нарушаются ли в Грузии права граждан».



По словам европолитика, со всеми сторонами делегаты провели «конфиденциальный и очень откровенный разговор».



«Это один из главных моментов визита — мы можем поговорить обо всем со всеми действующими лицами, и я постараюсь это объяснить. ПА <ОБСЕ> тесно сотрудничала со всеми действующими лицами в Грузии в течение последних 6-7 месяцев. <Имеем> конфиденциальный, очень откровенный разговор. То, что вы увидели за последние два дня, является результатом этих месяцев работы.



Мы смогли поработать практически со всеми оппозиционными партиями, а также с премьер-министром, президентом, министром иностранных дел и спикером <парламента>.



Удалось поднять все вопросы. Позвольте мне сказать вам, что мы подняли вопросы отсутствия диалога, бойкота и насилия.



Эта организация <ОБСЕ> осуждает все виды насилия, но демократические системы также должны защищать права граждан.



И мы подняли вопрос об отсутствии диалога с премьер-министром, президентом, спикером парламента, а также с оппозицией. Должен сказать вам, что диалога не хватает», — сказал Сампьетро.





