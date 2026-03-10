Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Делегации ПА ОБСЕ отказали в посещении в тюрьме основательницы Batumelebi и других заключенных


10.03.2026   22:35


Глава ПА ОБСЕ Пере Хуан Понсо Сампьетро получил отказ от властей Грузии на просьбу посетить в тюрьме участников акций протеста и основательницу Batumelebi Мзию Амаглобели.

«Хотел бы сказать, что мы попросили разрешения посетить заключенных, которые находятся в тюрьме, особенно лауреата премии Сахарова <Мзию Амаглобели>.

Об этом мы сказали премьер-министру, президенту страны, выразили это министру внутренних дел, мы высказали это спикеру парламента. И они ответили нам: «Нет».

Мы принимаем тот факт, что правительство имеет право отказать, но мы попросили рассмотреть этот вопрос.

Мы считаем, что если ведете переговоры или собираетесь вести переговоры о членстве в ЕС, (мы обсудили это) то, конечно, надо вести политические переговоры…

Думаю, что нынешняя ситуация, которую мы наблюдаем, по крайней мере, вынуждает нас сказать правительству, что они, как минимум, должны рассмотреть возможность освобождения [заключенных]», — заявил Сампьетро.


