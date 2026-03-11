Член парламента Британии предлагает ввести дополнительные санкции против грузинских чиновников

11.03.2026 00:02





Палата лордов Великобритании обсудила вопрос о расширении возможных санкций против высокопоставленных грузинских чиновников. Речь идет о тех, кто продолжает сотрудничать с грузинскими проправительственными телеканалами, находящимися под санкциями Великобритании, — Imedi и POSTV.



Письменный запрос был подан баронессой Керан, членом парламента.



Она задала британскому правительству вопрос: готовы ли они рассмотреть возможность принятия дополнительных мер против чиновников, продолжающих сотрудничать с подсанкционными телекомпаниями?





В ответном официальном заявлении пресс-секретарь правительства, баронесса Чепмен, государственный министр, отметила, что Великобритания по-прежнему жестко относится к тем, кто поддерживает политику России в отношении Украины.



«Великобритания решительно выступает против всех, кто поддерживает дестабилизацию Украины, включая тех, кто действует в Грузии и распространяет российскую дезинформацию», — заявила она.



Однако Чепмен отказалась назвать конкретных лиц или сообщить подробности о возможных новых санкциях. Она сказала, что правительство Великобритании не комментирует заранее потенциальные санкции, поскольку такая огласка может подорвать их эффективность.





Вопрос об эффективности санкций стал предметом политических дискуссий в Грузии.

Бесик Донадзе, представитель оппозиционной «Коалиции за перемены», утверждает, что холдинговая компания, связанная с телеканалом Imedi, создала целую корпоративную сеть для обхода санкций.



По словам Донадзе, находящаяся под санкциями холдинговая компания GMPG связана с несколькими компаниями, включая Unimedia, Touch Media, IMEDI FILMS, Aisi TV, GDS и Radio Imedi.



В сеть также входит телеканал Rustavi-2, совладельцем которого является Unimedia, а также благотворительный фонд Imedi и Школа журналистики им. Бадри Патаркацишвили, говорит Донадзе.



По его информации, 10 февраля в один и тот же день сменились директора четырех ключевых компаний в этой сети, что, по его мнению, свидетельствует о скоординированном управлении.



Оппозиционный политик утверждает, что такая корпоративная структура позволяет холдингу продолжать финансовые операции, приобретать международные лицензии и получать рекламные доходы, несмотря на санкции.



По его словам, партнерство с Rustavi 2 в рамках Unimedia имеет особое значение, поскольку создает дополнительную путаницу для международных финансовых институтов.



По мнению Донадзе, санкции будут эффективны только в том случае, если они распространятся на всю корпоративную сеть.





Контекст

Великобритания 24 февраля ввела санкции против телеканалов Imedi и POSTV в рамках общего санкционного режима против России.



Согласно документу о санкциях, у этих телеканалов заморожены активы, им запрещены трастовые услугы, дисквалифицированы их директора. В частности, руководители этих компаний не могут занимать должность директора компании, учреждения или руководства в течение определенного периода, иначе та компанияили учреждение попадет под санкции.



Нарушение санкций считается уголовным преступлением.



После введения Великобританией этих санкций премьер-министр от партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе назвал это решение «легкомысленным и позорным». Он заявил, что в Лондоне «больше ничего не ценится», включая свободу медиа.



Кобахидзе официально оценил санкции как нарушение свободы медиа, но добавил, что они не принесут никаких практических результатов. Он заявил:



«Правительство берет на себя полную ответственность за то, чтобы положение ни одного журналиста ни в одной телекомпании не ухудшилось. Конечно, все государственные и негосударственные компании должны продолжать сотрудничать с телеканалами Imedi и POSTV», — сказал Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





