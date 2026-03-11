|
|
|
Член парламента Британии предлагает ввести дополнительные санкции против грузинских чиновников
11.03.2026 00:02
Палата лордов Великобритании обсудила вопрос о расширении возможных санкций против высокопоставленных грузинских чиновников. Речь идет о тех, кто продолжает сотрудничать с грузинскими проправительственными телеканалами, находящимися под санкциями Великобритании, — Imedi и POSTV.
Письменный запрос был подан баронессой Керан, членом парламента.
Она задала британскому правительству вопрос: готовы ли они рассмотреть возможность принятия дополнительных мер против чиновников, продолжающих сотрудничать с подсанкционными телекомпаниями?
В ответном официальном заявлении пресс-секретарь правительства, баронесса Чепмен, государственный министр, отметила, что Великобритания по-прежнему жестко относится к тем, кто поддерживает политику России в отношении Украины.
«Великобритания решительно выступает против всех, кто поддерживает дестабилизацию Украины, включая тех, кто действует в Грузии и распространяет российскую дезинформацию», — заявила она.
Однако Чепмен отказалась назвать конкретных лиц или сообщить подробности о возможных новых санкциях. Она сказала, что правительство Великобритании не комментирует заранее потенциальные санкции, поскольку такая огласка может подорвать их эффективность.
Вопрос об эффективности санкций стал предметом политических дискуссий в Грузии.
Бесик Донадзе, представитель оппозиционной «Коалиции за перемены», утверждает, что холдинговая компания, связанная с телеканалом Imedi, создала целую корпоративную сеть для обхода санкций.
По словам Донадзе, находящаяся под санкциями холдинговая компания GMPG связана с несколькими компаниями, включая Unimedia, Touch Media, IMEDI FILMS, Aisi TV, GDS и Radio Imedi.
В сеть также входит телеканал Rustavi-2, совладельцем которого является Unimedia, а также благотворительный фонд Imedi и Школа журналистики им. Бадри Патаркацишвили, говорит Донадзе.
По его информации, 10 февраля в один и тот же день сменились директора четырех ключевых компаний в этой сети, что, по его мнению, свидетельствует о скоординированном управлении.
Оппозиционный политик утверждает, что такая корпоративная структура позволяет холдингу продолжать финансовые операции, приобретать международные лицензии и получать рекламные доходы, несмотря на санкции.
По его словам, партнерство с Rustavi 2 в рамках Unimedia имеет особое значение, поскольку создает дополнительную путаницу для международных финансовых институтов.
По мнению Донадзе, санкции будут эффективны только в том случае, если они распространятся на всю корпоративную сеть.
Контекст
Великобритания 24 февраля ввела санкции против телеканалов Imedi и POSTV в рамках общего санкционного режима против России.
Согласно документу о санкциях, у этих телеканалов заморожены активы, им запрещены трастовые услугы, дисквалифицированы их директора. В частности, руководители этих компаний не могут занимать должность директора компании, учреждения или руководства в течение определенного периода, иначе та компанияили учреждение попадет под санкции.
Нарушение санкций считается уголовным преступлением.
После введения Великобританией этих санкций премьер-министр от партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе назвал это решение «легкомысленным и позорным». Он заявил, что в Лондоне «больше ничего не ценится», включая свободу медиа.
Кобахидзе официально оценил санкции как нарушение свободы медиа, но добавил, что они не принесут никаких практических результатов. Он заявил:
«Правительство берет на себя полную ответственность за то, чтобы положение ни одного журналиста ни в одной телекомпании не ухудшилось. Конечно, все государственные и негосударственные компании должны продолжать сотрудничать с телеканалами Imedi и POSTV», — сказал Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна