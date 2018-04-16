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В Грузии лишила водительских прав более 19 тысяч человек


16.04.2018   14:01
Более 19 тысяч автомобилистов из-за вождения в пьяном виде лишились водительских прав после того, как с 1 июля 2017 года в Грузии были задействованы более строгие правила дорожного движения, сообщает Первый канал.

С 1 июля 2017 года в Грузии заработала новая система штрафования водителей. Если раньше водителя за пьянство лишали прав, и он мог восстановить их на следующий день, заплатив 700 лари (порядка 260 долларов), то по новой системе, водитель может восстановить свои права не менее чем через 3 месяца, заплатив при этом штраф в размере 1 тысяча лари (более 415 долларов), или заново сдать экзамен по вождению через 6 месяцев.

Таким образом, с 1 июля 2017 года из более 19 тысяч водителей, лишенных прав, 128 человек не заплатили штраф и получили водительские права лишь после сдачи экзаменов, а 212 человек заплатили 1 тысячу лари и вернули себе права таким образом.

Кроме того, с 1 июля 2017 года в Грузии действует т. н. бальная система штрафов, согласно которой все водители ежегодно получают на права по 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита, водителей лишают прав.

В прошлом году 22 человека лишись прав после того, как истек 100-бальный лимит, а с начала 2018 года лишь трое водителей лишись прав подобным образом.

С июля в Грузии также работает бесконтактное патрулирование. "Полицейские-невидимки" патрулируют проблемные участки дорог и записывают происходящее. Их машины оснащены радаром для установления скорости, они могут выписывать штрафы без контакта с водителем.
Кроме того, с 1 ноября 2017 года заработали "умные" камеры, которые могут определить правонарушителя без помощи оператора и выписать штраф. Работают камеры при помощи видеоаналитических программ в Центре совместных операций МВД в автоматическом режиме.

Камеры определяют пять видов нарушений правил дорожного движения — проезд на красный свет светофора, пересечение двойной сплошной линии, движение по встречной полосе, превышение скорости и движение по полосе для общественного транспорта.







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