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В Караджала открылся мемориал первой мусульманке, избранной в самоуправления Тбилисского уезда


06.06.2018   16:04
В селе Караджала Гардабанского района открылся мемориал первой мусульманской женщине, избранной в самоуправления Тбилисского уезда демократическим путем.

Фари Ханум Софиева была этнической азербайджанкой. Сто лет назад, в 1918 году, когда в многих странах у женщин не было даже права голосовать, она была членом самоуправления в Грузии.

На открытии мемориала сегодня присутствовали губернатор Квемо Картли и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства. После открытия мемориала они посетили мероприятие в Караджальской школе, сообщает "Первый канал".






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