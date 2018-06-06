В Караджала открылся мемориал первой мусульманке, избранной в самоуправления Тбилисского уезда

06.06.2018 16:04 В селе Караджала Гардабанского района открылся мемориал первой мусульманской женщине, избранной в самоуправления Тбилисского уезда демократическим путем.



Фари Ханум Софиева была этнической азербайджанкой. Сто лет назад, в 1918 году, когда в многих странах у женщин не было даже права голосовать, она была членом самоуправления в Грузии.



На открытии мемориала сегодня присутствовали губернатор Квемо Картли и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства. После открытия мемориала они посетили мероприятие в Караджальской школе, сообщает "Первый канал".















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