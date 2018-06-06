|
|
В Караджала открылся мемориал первой мусульманке, избранной в самоуправления Тбилисского уезда
06.06.2018 16:04
В селе Караджала Гардабанского района открылся мемориал первой мусульманской женщине, избранной в самоуправления Тбилисского уезда демократическим путем.
Фари Ханум Софиева была этнической азербайджанкой. Сто лет назад, в 1918 году, когда в многих странах у женщин не было даже права голосовать, она была членом самоуправления в Грузии.
На открытии мемориала сегодня присутствовали губернатор Квемо Картли и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства. После открытия мемориала они посетили мероприятие в Караджальской школе, сообщает "Первый канал".
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна