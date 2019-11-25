|
|
|
«Грузинская мечта» наотрез отказалась менять избирательную систему
25.11.2019 12:02
«Тема закрыта, к 2020 году будет сохранена смешанная избирательная система, полностью соответствующая демократическим принципам», — об этом генеральный секретарь партии ««Грузинская мечта» — демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил в центральном офисе партии.
По словам Кахи Каладзе, переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года был односторонней политической инициативой «Грузинской мечты». Несмотря на усилия руководства команды, к сожалению, законопроект не получил соответствующей поддержки депутатов. По его словам, с учетом настроений в парламентском большинстве, нет никаких ресурсов для мобилизации 113 голосов вокруг каких-либо новых конституционных изменений.
«Следовательно, тема закрыта, к 2020 году будет сохранена смешанная избирательная система, полностью соответствующая демократическим принципам. Исходя из этого, политический спектр должен направить все усилия на подготовку к выборам и проведения выборов на высоком демократическом уровне», — заявил Каха Каладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна