

«Грузинская мечта» наотрез отказалась менять избирательную систему

25.11.2019 12:02





«Тема закрыта, к 2020 году будет сохранена смешанная избирательная система, полностью соответствующая демократическим принципам», — об этом генеральный секретарь партии ««Грузинская мечта» — демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил в центральном офисе партии.



По словам Кахи Каладзе, переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года был односторонней политической инициативой «Грузинской мечты». Несмотря на усилия руководства команды, к сожалению, законопроект не получил соответствующей поддержки депутатов. По его словам, с учетом настроений в парламентском большинстве, нет никаких ресурсов для мобилизации 113 голосов вокруг каких-либо новых конституционных изменений.



«Следовательно, тема закрыта, к 2020 году будет сохранена смешанная избирательная система, полностью соответствующая демократическим принципам. Исходя из этого, политический спектр должен направить все усилия на подготовку к выборам и проведения выборов на высоком демократическом уровне», — заявил Каха Каладзе.



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