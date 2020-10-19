

Посол Турции: У Грузии верная позиция относительно карабахского конфликта

19.10.2020 16:10





У Грузии верная позиция относительно карабахского конфликта, - заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган в эксклюзивном интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели»).



По ее же словам, «ситуация Грузии довольно-таки сложна, однако ваша позиция весьма важна».



«Я думаю, что у Грузии в этом вопросе верная позиция: 1. она всегда фиксирует принципиальную позицию; 2. пытается работать с международными партнерами для завершения конфликта и установления постоянного мира в регионе; 3. справедлива позиция, что Грузия не хочет, чтобы ее собственная территория кем-то была использована для приобретения и отправки оружия.



У нас с Грузией прекрасные отношения, поскольку Турция – единственная соседняя страна, с которой у Грузии демаркированы границы. Между нами нет таково рода проблем. В Грузии армяне и азербайджанцы живут вместе, у них общие поселения, а культура совместного проживания для нас важна. Жаль, что ведется подкинутая третьими сторонами ложная и искаженная пропаганда касательно турецко-грузинских отношений. Главное, не способствовать этой пропаганде. К примеру, заместитель председателя парламента Армении Лена Назярян заявила, что Армения является для Грузии гарантом того, что Турция не оккупирует Грузию. Вот с такими фактами нам приходится справляться. Грузия должно противодействовать такой пропаганде», - заявила Фатма Джерен Язган.



Как отметила посол в интервью, Турция желает перманентного мира на Южном Кавказе и не собирается включаться в карабахскому конфликт.



«Армяне и грузины живут и в Грузии, и мы и здесь увидели своего рода политику натравливания друг на друга. По оценке Турции, это весьма опасно – одно дело война и боевые действия, ведущиеся в соответствии с юриспруденцией войны, и другое, когда война используется в целях радикализации общества, чтобы пресечь перспективу мирного завершения войны. Мы всех предупредили. Хочу поздравить власти Грузии с предпринятыми в этом направлении шагами. Пока что они хорошо удерживают ситуацию, однако произошли и неприятные факты. К сожалению, политика Армении открывает путь попыткам третьей стороны разжечь рознь.



Мой месседж таков: Турция – братская Азербайджану страна. У нас общеязыковая связь, однако, наша политика – объективна и беспристрастна. Еще раз повторю – нам нужен перманентный мир в регионе. Под «нами» я подразумеваю не только Турцию, а и Грузию, Азербайджана и Армению», - заявила Фатма Джерен Язган в ходе интервью.



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