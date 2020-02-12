

«Дочка» SOCAR пополнила свои активы в Грузии

12.02.2020 15:50





SOCAR Georgia Gas, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR), получила в собственность газопроводы в нескольких регионах Грузии общей протяженностью 155,31 тыс. метров.



Как говорится в сообщении на официальном сайте правительства Грузии, газопроводы переданы азербайджанской компании в порядке прямой продажи за 6,2 млн лари (около $2,2 млн по текущему курсу - ИФ).



Согласно условиям сделки, оплата должна начаться в 2027 году и поэтапно осуществляться равными долями (ежегодно по 615,437 тыс. лари) в течение 10 лет.



В частности, SOCAR Georgia Gas стала владельцем газопроводных сетей на территории пяти муниципалитетов, один из которых - Дедоплисцкаройский - на востоке Грузии, остальные четыре - Чохатаурский, Хашурский, Зугдидский, Мартвильский - на западе.



Как сообщалось, в июле 2019 года SOCAR Georgia Gas приобрела газопроводы в ряде регионов Грузии общей протяженностью 708,5 метров за 24,2 млн лари, а годом ранее - 594 тыс. метров за 21,3 млн лари.



Правительство Грузии и ГНКАР 26 декабря 2008 года подписали договор, в соответствие с которым азербайджанской стороне на условиях вложения инвестиций в газовую инфраструктуру были переданы в управление 23 региональные газораспределительные компании, газовые хозяйства и сети. В октябре 2012 года ГНКАР стала владельцем компании "Итера-Грузия", 100%-ной "дочки" Itera International Energy LLC, став практически единственным поставщиком, а также распределителем природного газа в регионах Грузии, за исключением Тбилиси.



В настоящее время ГНКАР является основным поставщиком в Грузию природного газа. Ее дочерние компании заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.



ГНКАР за годы работы в Грузии инвестировала в различные проекты в республике более $1,5 млрд. SOCAR Georgia Gas проложила газопроводы протяженностью свыше 6 тыс. км, что позволило газифицировать более 250 тыс. новых абонентов. Сейчас компания обслуживает в Грузии свыше 600 тыс. газовых абонентов.



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