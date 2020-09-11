

Грузия вышла из «зеленой зоны», специалисты оценили готовность системы здравоохранения

11.09.2020 13:52





В настоящее время в Грузии лечение продолжают 536 человек с коронавирусом, состояние 17 из которых тяжелое, а четырех – критическое. Об этом заявила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.



За последние сутки в Грузии было выявлено 87 случаев инфицирования коронавирусом. По словам Эзугбая, 29 из них связаны с Батуми, а еще у пяти пациентов есть история поездок в Аджарию. 24 новых пациента связаны с государственной школой №32 в Кутаиси. Также среди заболевших оказалось трое сотрудников медучреждений.



В десяти случаях проводится эпидемиологическое исследование для выявления контактов и определения источников заражения.



Число выздоровевших пациентов с ранее подтвержденным Covid-19 за последние сутки увеличилось на 20. Общее число выписавшихся из ковид-центров составило 1 354 – это 71% от общее числа фактов Covid-19, зафиксированных в стране.



Непосредственно в Тбилисской инфекционной больнице продолжают лечение 23 пациента. Из них состояние одного критическое, еще одного — тяжелое.



Эзугбая считает, что серьезное увеличение числа инфицированных за последние дни не означает наступления второй волны. По ее мнению, нынешняя ситуация стала следствием активизации внутреннего туризма и пренебрежения мерами безопасности. Между тем вторая волна коронавирусной инфекции в Грузии наступит позже, в октябре-ноябре.



«Рост заболеваемости был ожидаем с наступлением осени. В определенной степени осень связана с увеличением активности острых респираторных заболеваний… Коронавирус также является заболеванием дыхательных путей. Исходя из этого, ожидаемо определенное увеличение», — сказала Эзугбая.



Отвечая на вопрос журналистов, она признала, что Грузия «вышла из зеленой зоны» с точки зрения заболеваемости Covid-19. Если в начале июля в Грузии показатель количества новых случаев инфицирования на сто тысяч населения равнялся 0,7, то сегодня он составляет 10,2. «Желтая», предупреждающая зона начинается, когда показатель инфицированных на сто тысяч населения составляет от 10 до 30, а после 30 страны и регионы обозначаются красным цветовым кодом.



Эзугбая уверена, что система здравоохранения Грузии хорошо будет справляться с ситуацией до тех пор, пока суточный прирост новых случаев не перевалит за сотню.



«Если мы сохраним ситуацию и преодолеем ее, проблем у нас не будет… Я уверена, что мы преодолеем. Система здравоохранения подготовлена к этому», — сказала Эзугбая.



Напомним, с 10 сентября в Грузии инфицированных коронавиурсом граждан, у которых не проявляются тяжелые симптомы, начали помещать не в больницы, а в гостиничный карантин. По такому протоколу эпидемиологи действуют в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Этот подход не распространяется на пациентов старше 65 лет – их по-прежнему лечат только в больницах.



Как пояснила Эзугбая, в гостиничный карантин пациента с подтвержденным Covid-19 отправляют только после проведения комплексных исследований. Она также отметила, что возможность лечения инфицированных на дому на данном этапе не рассматривается.



В целом, с 26 февраля и по 11 сентября в Грузии зафиксировано 1 917 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 19 человек.



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