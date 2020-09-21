

Алиев поблагодарил Тбилиси за недопущение военных поставок через Грузию в Армению

21.09.2020 13:09





«В лице правительства Грузии мы видим надежного партнера и друга», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев ряду местных телеканалов. Текст интервью опубликован на официальном сайте президента. По его словам, в ближайшее время в Тбилиси с визитом прибудет глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.



«Межправительственные связи с каждым днем укрепляются. Реализуются многие важные проекты. В ближайшее время наш министр иностранных дел совершит официальный визит в Грузию. Это будет его первый визит в Грузию в качестве министра иностранных дел. Сейчас готовится программа визита. Есть много вопросов. Нас связывают как исторические узы, так и общие интересы», — отметил Алиев.



В своем интервью Алиев подчеркнул, что Баку высоко ценит то, что грузинское правительство не разрешило транспортировку в Армению через свою территорию военных грузов из Сербии и России. По его словам, Грузия повела себя как очень надежный партнер. «Хочу выразить признательность правительству Грузии за это», — добавил президент.



Напомним, в конце июля в СМИ появились сообщения о поставках сербского оружия в Армению через территорию Грузии. Официальные лица Азербайджана заявляли, что «имеется достоверная и подтвержденная информация о поставках минометов и большого количества оружия» из Сербии в Армению». Распространение этой информации совпало с вооруженным столкновением между Баку и Ереваном на границе.



26 июля официальный Тбилиси выступил с заявлением, в котором говорилось: Грузия поддерживает стратегическое партнерство с Азербайджанской Республикой. Позиция Тбилиси необратима: миру на Кавказе нет альтернативы. Обвинения в свой адрес в Грузии назвали частью «партийной пропаганды» и попыткой «исказить информацию».





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