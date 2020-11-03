

В нескольких городах Грузии учеба продолжится в дистанционном режиме

03.11.2020 14:09





Вице-премьер Майя Цкитишвили после заседания Межведомственного координационного совета сообщила, что учиться дистанционно будут в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули и Гардабани.



«В наших школах было организовано до 1500 участков, и за несколько дней до выборов мы перевели эти школы на дистанционный режим. Этим школам требовалось несколько дней после выборов, чтобы восстановить там учебу. Но учитывая, что во многих населенных пунктах нам предстоит провести второй тур, и, следовательно, сотни школ будут использоваться в качестве избирательных участков, с учетом важности снижения мобильности в больших городах, на совете сегодня мы приняли решение сохранить режим дистанционного обучения в Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули и Гардабани. Также напоминаем, что обучение проходит дистанционно в Аджарии. Разумеется, мы продолжаем дистанционное обучение в старших классах, вузы и профессиональные училища также продолжают обучение в том режиме, в котором они функционировали до сих пор», - заявила Цкитишвили.



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